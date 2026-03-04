G F Esposito | Il salario? Non solo un costo ma leva strategica per crescita innovazione e coesione sociale

Gaetano Fausto Esposito, Direttore Generale del Centro Studi Tagliacarne, afferma che il salario non rappresenta solo un costo aziendale ma una leva strategica per favorire crescita, innovazione e coesione sociale. In tre recenti contributi, Esposito sottolinea come il salario possa influenzare la produttività e il clima lavorativo, evidenziando il suo ruolo oltre la semplice voce di bilancio. La discussione si è svolta attraverso interventi trattati da Claudio Quintano con l’ausilio di IA, ChatGPT.

Nel ragionamento di Gaetano Fausto Esposito il punto di partenza è un'idea antica ma ancora decisiva: il capitale umano è un investimento. Riprendendo Adam Smith, egli ricorda che le competenze, la formazione, il talento incorporato nelle persone sono un capitale fisso, frutto di una spesa reale sostenuta dalla famiglia, dallo Stato e dalla società.

