Festa di musica e parole a Castelfranco e Fossoli Brasiliani ospiti a Montese

Da ilrestodelcarlino.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In diverse località della provincia si sono svolte numerose iniziative in occasione del 25 aprile, tra cui eventi a Fossoli, Castelfranco e Montese. A Fossoli si sono tenuti momenti di musica e letture, accompagnati da laboratori dedicati ai bambini. In città e paesi limitrofi si sono svolte manifestazioni culturali e incontri pubblici, mentre a Montese sono stati ospitati artisti brasiliani.

Tantissime, e significative, le iniziative in provincia in occasione del 25 aprile. A Fossoli un ’risveglio’ di parole e musica poi laboratori per bambini, in cui sono riposte speranze per il futuro. "La speranza di un mondo libero, laborioso, pacificato è quanto mai attuale se pensiamo al contesto nel quale i diritti umani sono sistematicamente violati. Come Fondazione Fossoli non vogliamo essere guardiani nella memoria ma far conoscere la Storia perché serve a fondare una coscienza critica" ha detto la presidente Manuela Ghizzoni. Da qui l’importanza delle attività di ricerca e divulgazione e la necessità di fondi che – dopo gli annunciati tagli – sono stati ripristinati.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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