Il quartiere di Santo Stefano si anima con una festa dedicata alle donne, che ieri ha coinvolto la comunità attraverso musica, parole e momenti di confronto con medici e infermieri. Dopo l’evento di ieri, gli spazi del centro continueranno ad essere aperti questo pomeriggio, offrendo nuovamente occasioni di incontro e scambio tra cittadini e professionisti.

Festa della donna speciale al Santo Stefano, che ieri ha aperto le sue porte ai cittadini trasformando i suoi spazi in un luogo di incontro, parole e musica, e oggi pomeriggio lo farà di nuovo. L’iniziativa ha voluto raccontare la medicina di genere: un approccio etico e scientifico che analizza come le differenze biologiche e socioculturali tra uomini e donne influenzino lo stato di salute, con l’obiettivo di garantire cure sempre più appropriate e personalizzate. Ieri con Parole, musica e arte, il pubblico ha potuto assistere a monologhi e letture originali, scritti appositamente dal personale medico, infermieristico e ostetrico della struttura ospedaliera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Santo Stefano in festa. Musica, parole e scienza con dottori e infermieri

Festa di Martedì Grasso a Santo Stefano d'Aveto con pentolaccia e polentataMartedì 17 febbraio si festeggia il Martedì Grasso a Santo Stefano d'Aveto con Pentolaccia e Polentata.

Capodanno in piazza a Santo Stefano d'Aveto con musica, spumante e fuochi d'artificioMercoledì 31 dicembre, a partire dalle 23, Santo Stefano d'Aveto festeggia il Capodanno in piazza del Castello con spettacolo pirotecnico, dj set,...

Una raccolta di contenuti su Santo Stefano.

Temi più discussi: Santo Stefano in festa. Musica, parole e scienza con dottori e infermieri; Giornata della donna, incontro all'auditorium comunale di Santo Stefano d'Aspromonte; Donne, diritti e prevenzione della violenza: incontro pubblico a Santo Stefano in Aspromonte; Alla scoperta di Palazzo Santo Stefano e i suoi sotterranei l'8 marzo 2026.

Santo Stefano in festa. Musica, parole e scienza con dottori e infermieriL’omaggio alle donne e la medicina di genere: monologhi, canzoni e ricordi. E oggi pomeriggio si replica con Serrantoni,Cecchini, Mondanelli e Raugei. . lanazione.it

Santo Stefano, il primo martire cristiano: la festa, i riti e le tradizioni del 26 dicembreLa figura di Santo Stefano è conosciuta principalmente attraverso gli Atti degli Apostoli nel Nuovo Testamento. Stefano fu uno dei sette diaconi scelti dalla prima comunità cristiana di Gerusalemme ... ilgiornale.it

Comune di Santo Stefano Quisquina - facebook.com facebook