Lilly ha avviato un'iniziativa chiamata “Io Prevengo” nelle piazze lombarde, con l’obiettivo di sensibilizzare sulle malattie cardiometaboliche. In Italia, circa 4 milioni di persone convivono con il diabete, mentre quasi la metà degli adulti è in sovrappeso o obesa. Inoltre, circa il 18% della popolazione soffre di ipertensione o colesterolo elevato.

VARESE (ITALPRESS) – Ogni giorno, milioni di italiani convivono con rischi cardiometabolici silenziosi: circa 4 milioni hanno una diagnosi di diabete, quasi la metà degli adulti è in sovrappeso o obeso e circa il 18% soffre di ipertensione o colesterolo alto. Numeri che evidenziano quanto sia urgente rendere la prevenzione cardiometabolica accessibile e vicina ai cittadini. Per rispondere a questa sfida, Lilly lancia l'iniziativa “Io Prevengo”: un truck itinerante che da oggi e fino al 12 aprile offrirà, nelle principali piazze lombarde, screening gratuiti, attività di educazione, counseling personalizzato su corretti stili di vita e materiali informativi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - “Io Prevengo”, Lilly porta la prevenzione cardiometabolica nelle piazze lombarde

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