Festa della donna dell' 8 marzo perché si celebra in questo giorno e il significato del dono della mimosa

L’8 marzo si celebra la Festa della Donna, una ricorrenza che riconosce le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne. Questo giorno nasce nel XX secolo e si è diffuso come momento di riflessione e di solidarietà. In Italia, è tradizione regalare la mimosa, simbolo di forza e femminilità, che rappresenta un gesto di affetto e rispetto.

La Festa della donna non nasce come una semplice celebrazione, ma come un momento dedicato alla riflessione sui diritti delle donne, sulle conquiste sociali, politiche ed economiche ottenute nel tempo e sulle disuguaglianze che continuano a esistere. Si celebra l’8 marzo per un motivo storico legato all’Impero russo e poi successivamente riconosciuto dalle Nazioni Unite. In Italia la mimosa venne scelta nel 1946 come simbolo della giornata dalle attiviste dell’Unione donne italiane. Tra le protagoniste della decisione ci fu Teresa Mattei, partigiana e una delle 21 donne che parteciparono alla stesura della Costituzione italiana. Quando nasce... 🔗 Leggi su Virgilio.it

Festa della donna, perché si celebra l’8 marzoNata per la rivendicazione di uguali diritti civili, sociali, economici e politici, a oggi la meta per una reale uguaglianza è ben lontana.

Otto marzo, perché in Italia il fiore simbolo della Giornata internazionale della donna è la mimosa e cosa rappresentaRoma, 8 marzo 2026 – Ogni anno, l’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la mimosa diventa il fiore simbolo della...

