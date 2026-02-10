Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa degli Innamorati

Poste Italiane ha lanciato una cartolina filatelica dedicata a San Valentino, in occasione della Festa degli Innamorati. L’azienda ha scelto di celebrare la giornata con una sorpresa colorata, distribuendo tra i clienti questa cartolina speciale. La novità è disponibile in tutti gli uffici postali, pronta per essere inviata agli innamorati.

Arezzo, 10 febraio 2026 – dedicando a San Valentino una colorata cartolina filatelica. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata speciale, spedendo un messaggio d'amore al proprio partner vicino o lontano. La cartolina semplice è in vendita al prezzo di 1€ nei tre uffici postali con sportello filatelico della provincia di Arezzo (Arezzo Centro, Camucia e Montevarchi), online su poste.it oltre che negli Spazio Filatelia del territorio, dove fino al 14 febbraio sarà disponibile anche un annullo speciale.

