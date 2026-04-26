Ferrotramviaria manutenzione a Fesca | soppressioni e bus sostitutivi il 28 aprile
Martedì 28 aprile, Ferrotramviaria ha programmato lavori di manutenzione nel piazzale di Fesca San Girolamo, che comporteranno la sospensione di alcune corse ferroviarie sulla tratta Bari-Andria. Per garantire il servizio, saranno disponibili autobus sostitutivi e alcune corse saranno completamente cancellate. La modifica al servizio si svolgerà nella serata e interesserà i viaggiatori che utilizzano questa linea in quella fascia oraria.
Disagi in arrivo per i viaggiatori di Ferrotramviaria nella serata di martedì 28 aprile. Per consentire interventi di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura nel piazzale di Fesca San Girolamo, alcune corse ferroviarie saranno soppresse, in parte o totalmente, lungo la tratta Bari-Andria.🔗 Leggi su Baritoday.it
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