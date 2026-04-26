Ferrotramviaria manutenzione a Fesca | soppressioni e bus sostitutivi il 28 aprile

Martedì 28 aprile, Ferrotramviaria ha programmato lavori di manutenzione nel piazzale di Fesca San Girolamo, che comporteranno la sospensione di alcune corse ferroviarie sulla tratta Bari-Andria. Per garantire il servizio, saranno disponibili autobus sostitutivi e alcune corse saranno completamente cancellate. La modifica al servizio si svolgerà nella serata e interesserà i viaggiatori che utilizzano questa linea in quella fascia oraria.