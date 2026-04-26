Ferrotramviaria manutenzione a Fesca | soppressioni e bus sostitutivi il 28 aprile

Da baritoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 28 aprile, Ferrotramviaria ha programmato lavori di manutenzione nel piazzale di Fesca San Girolamo, che comporteranno la sospensione di alcune corse ferroviarie sulla tratta Bari-Andria. Per garantire il servizio, saranno disponibili autobus sostitutivi e alcune corse saranno completamente cancellate. La modifica al servizio si svolgerà nella serata e interesserà i viaggiatori che utilizzano questa linea in quella fascia oraria.

Disagi in arrivo per i viaggiatori di Ferrotramviaria nella serata di martedì 28 aprile. Per consentire interventi di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura nel piazzale di Fesca San Girolamo, alcune corse ferroviarie saranno soppresse, in parte o totalmente, lungo la tratta Bari-Andria.🔗 Leggi su Baritoday.it

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