L’Accademia dei Maestri Artigiani di Ferrara ha approvato il nuovo statuto e ha eletto Roberto Bonora come nuovo presidente. La decisione è stata comunicata durante l’assemblea dei soci, che si è svolta recentemente. La nomina di Bonora rappresenta un passo importante per l’istituzione, che intende rafforzare il legame tra tradizione artigiana e innovazione digitale.

? Cosa sapere L'Accademia dei Maestri Artigiani di Ferrara approva nuovo statuto e nomina Roberto Bonora presidente.. L'integrazione tra artigianato e impresa punta a potenziare l'innovazione digitale e i mercati internazionali.. L’Accademia dei Maestri Artigiani di Ferrara si trasforma in Accademia dei Maestri Artigiani e d’Impresa dopo l’assemblea che ha approvato il nuovo statuto e i nuovi vertici, affidando la guida a Roberto Bonora. Nata nel 1951 grazie alla visione di un gruppo di artigiani legati alla salvaguardia del saper fare tradizionale, l’istituzione ferrarese compie ieri un passo decisivo verso l’integrazione tra le radici storiche e le dinamiche del mercato moderno.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferrara: l’Accademia degli artigiani punta sull’impresa e il digitale

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