Accademia Carrara per i lavori di ampliamento degli spazi esterni il Comune versa 200mila euro all’impresa

Il Comune di Bergamo ha deciso di versare 200 mila euro alle imprese che si sono occupate dell’ampliamento e della valorizzazione degli spazi esterni dell’Accademia Carrara. La somma sarà destinata a coprire i lavori realizzati durante i lavori di ampliamento dell’istituzione culturale. La decisione riguarda esclusivamente le imprese coinvolte nei lavori di estensione degli spazi esterni.

Bergamo. Il Comune di Bergamo verserà 200 mila euro alle imprese che realizzarono l'ampliamento e la valorizzazione degli spazi esterni dell'Accademia Carrara. Nel corso dei lavori l'Associazione Temporanea di Imprese, composta da Casinelli Giuliano Srl e Fraticola Coperture Snc, aveva eseguito degli interventi aggiuntivi. Il cantiere principale era stato approvato nell'agosto 2022 e completato nel settembre 2024 per un valore finale dell'appalto pari a 2.188.054 euro. Al termine dei lavori, l'impresa appaltatrice ha però avanzato richieste economiche aggiuntive per un valore di oltre un milione di euro oltre l'Iva (scavi archeologici, opere di finitura non condivise con la Direzione Lavori, ecc.