Accademia in assemblea i Maestri artigiani diventano anche ‘d’Impresa’ | Bonora presidente

Da ferraratoday.it 26 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l’assemblea, l’Accademia dei Maestri Artigiani ha deciso di modificare il proprio nome, aggiungendo il termine “d’Impresa”. È stato approvato un nuovo statuto e sono stati eletti i membri del consiglio accademico, con Bonora scelto come nuovo presidente. La modifica riguarda l’inclusione di un focus più ampio sulle attività imprenditoriali dei maestri artigiani. La riunione si è svolta con la presenza dei rappresentanti dell’istituto.

L’Accademia dei Maestri artigiani cambia nome e diventa Accademia dei Maestri Artigiani e d’Impresa. L’assemblea approva il nuovo statuto ed elegge il nuovo consiglio accademico. Il nuovo presidente è Roberto Bonora, maestro artigiano dal 2011 e titolare della Modelleria Bonora.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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