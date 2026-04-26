Accademia in assemblea i Maestri artigiani diventano anche ‘d’Impresa’ | Bonora presidente

Durante l’assemblea, l’Accademia dei Maestri Artigiani ha deciso di modificare il proprio nome, aggiungendo il termine “d’Impresa”. È stato approvato un nuovo statuto e sono stati eletti i membri del consiglio accademico, con Bonora scelto come nuovo presidente. La modifica riguarda l’inclusione di un focus più ampio sulle attività imprenditoriali dei maestri artigiani. La riunione si è svolta con la presenza dei rappresentanti dell’istituto.

L’Accademia dei Maestri artigiani cambia nome e diventa Accademia dei Maestri Artigiani e d’Impresa. L’assemblea approva il nuovo statuto ed elegge il nuovo consiglio accademico. Il nuovo presidente è Roberto Bonora, maestro artigiano dal 2011 e titolare della Modelleria Bonora.Iscriviti al.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Pasqua, i maestri artigiani portano le uova di cioccolato in PediatriaCome ogni anno a Pasqua, i maestri artigiani hanno portato le uova di cioccolato ai bambini ricoverati all’ospedale di Cona. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Accademia in assemblea: I Maestri artigiani diventano Maestri Artigiani e d’Impresa; Maestri Artigiani, . Bonora presidente. Ecco il Consiglio; Federalberghi: Giacomoni ITS Academy e Fondo Studio insieme per il turismo; Accademia Corale di Lecco, Riva confermato presidente. Accademia Petrarca l’assemblea dei soci si svolge onlineSi terrà in videoconferenza l’assemblea ordinaria delle socie e dei soci dell’Accademia Petrarca di Arezzo (nella foro il presidente Giulio Firpo). Resta confermata la domenica, giorno in cui si tiene ... lanazione.it #LepaledellaCrusca La pala di Filippo Buonarroti, l'Avventuroso (accademico dal 1699), ha motto "Di speranza m'empieste" (Petrarca, Canzoniere 267.12) e raffigura la statua del Buon Evento con una spiga di grano in mano. Le pale nel sito dell'Accademia a x.com La Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala diretta da Frédéric Olivieri in un excursus di stili e coreografie al Piccolo Teatro Strehler di Milano il saggio di maggio della scuola scaligera Ce ne parla Francesco Giovanni Zingrillo Centro Coreografico Naz - facebook.com facebook