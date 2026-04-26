A Ferentino, nella giornata del 23 aprile, un uomo di 52 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna e aver tentato di aggredire anche i carabinieri intervenuti sul posto. L'episodio ha causato momenti di tensione e caos nel centro cittadino. La vicenda ha portato all'intervento delle forze dell'ordine, che hanno provveduto a bloccare l'uomo e a mettere fine alla scena di violenza.

? Cosa sapere Ferentino, 23 aprile: uomo di 52 anni arrestato dopo aggressione alla compagna e ai carabinieri.. Due militari feriti e soggetto sedato in ospedale a Latina dopo l'intervento di Anagni.. Ferentino, notte del 23 aprile: un uomo di 52 anni è stato arrestato dopo aver aggredito la compagna di 46 anni e aver scagliato calci e pugni contro i carabinieri della compagnia di Anagni intervenuti nell’abitazione della coppia. La violenza è esplosa nel cuore della notte, quando la richiesta d’aiuto della donna ha spinto i militari a intervenire in una situazione di estrema tensione. Una volta giunti sul posto, gli agenti si sono trovati davanti a un uomo in evidente stato di alterazione psico-fisica, causata dall’assunzione di sostanze stupefacenti e alcol.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ferentino, caos e violenza: aggredisce la donna e attacca i carabinieri

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