Nel pomeriggio dell’8 aprile a Verona, un uomo di 43 anni ha aggredito un anziano nei quartieri cittadini. Successivamente, sono intervenuti i carabinieri che hanno cercato di calmare la situazione. Durante l’intervento, l’uomo ha opposto resistenza e si è reso necessario l’arresto. L’episodio ha causato disordini tra i residenti e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine per ristabilire la calma.

L’episodio scatenato nel pomeriggio dell’8 aprile a Verona ha portato all’arresto di un uomo di 43 anni, di nazionalità tunisina e senza fissa dimora, accusato di aver aggredito i militari delle forze dell’ordine dopo una serie di violente esazioni avvenute tra i quartieri Borgo Trieste e Borgo Venezia. La dinamica, che ha coinvolto anche un complice, è iniziata con un tentativo di vendita forzata di uno zaino ai danni di un anziano commerciante, degenerando in una gestione della sicurezza urbana che ha messo direttamente alla prova l’operatività dei carabinieri locali. La cronologia delle tensioni nei quartieri veronesi. Tutto è cominciato quando la segnalazione di due individui dal comportamento aggressivo ha spinto le pattuglie dei carabinieri verso le zone di Borgo Trieste e Borgo Venezia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Verona, caos nei quartieri: aggredisce un anziano e i carabinieri

Aggredisce un anziano e i carabinieri che erano intervenuti per soccorrerlo, arrestato un 48enneAggredisce un anziano e i carabinieri che erano intervenuti per gestire l’accaduto, arrestato un uomo di origini congolesi di 48 anni.

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