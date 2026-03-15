Latisana | caos al bar 25enne aggredisce i Carabinieri

Una domenica mattina a Latisana, alle otto in punto, una scena di caos si è scatenata in un bar quando un uomo di 29 anni, senza fissa dimora e visibilmente alterato, ha aggredito i Carabinieri intervenuti. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per gestire la situazione, che ha portato all’arresto del giovane. La situazione si è svolta senza ulteriori incidenti.

Una mattina di domenica, 15 marzo 2026, alle otto precise, la tranquillità della colazione a Latisana è stata interrotta da un giovane di ventinove anni, privo di fissa dimora e in evidente stato di alterazione psicofisica. Il soggetto ha creato il caos nel locale pubblico prima di scontrarsi con le forze dell’ordine appena arrivate sul posto. L’intervento delle due pattuglie dei Carabinieri di Latisana non è andato liscio: il giovane ha reagito con aggressività verbale verso gli agenti e ha fisicamente afferrato per un braccio uno dei militari. Al termine dello scontro, il 25enne è stato denunciato per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale e per il rifiuto di esibire i documenti di soggiorno. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Latisana: caos al bar, 25enne aggredisce i Carabinieri Articoli correlati Paliano, ubriaco semina il caos in un bar e aggredisce i Carabinieri: arrestatoImportuna clienti e personale del locale, poi l’escalation di violenza all’arrivo dei militari. Cliente molesto crea il caos al bar: ai carabinieri fornisce false generalitàNel primo pomeriggio di domenica 25 gennaio i militari della Stazione Carabinieri di Selvazzano hanno arrestato in flagranza di reato, un cittadino...