Il film con Margot Robbie e Jacob Elordi debutta in vetta al botteghino americano con 40 milioni, Crime 101 conquista la critica, ma si ferma a 17,7milioni a fronte di un budget di 90 milioni. Il romanticismo ad alto tasso erotico di "Cime Tempestose" ha conquistato il botteghino americano di San Valentino. Ottimi gli incassi del dramma con Margot Robbie e Jacob Elordi, che ha aperto in patria con 34,8 milioni raccolti in 3.682 sale, e una media per sala di 9.451 dollari. Ancor meglio gli incassi internazionali che hanno portato la rilettura del classico di Emily Brontë firmata dalla regista inglese Emerald Fennell a oltre 82 milioni tra cui si segnala l'Italia, che premia la pellicola sentimentale con 3,6 milioni di euro raccolti in 557 sale e un primo posto al botteghino italiano. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Cime tempestose" conquista il box office di San Valentino: 82 milioni globali

