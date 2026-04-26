Dopo la partita tra Milan e Napoli, la calciatrice del Milan Julie Piga ha commentato il risultato, affermando che la squadra ha perso due punti. Le sue parole sono arrivate dopo che anche Bakker aveva commentato l'incontro, sottolineando le emozioni e le considerazioni delle giocatrici sul pareggio. La discussione si concentra sulla prestazione e sui punti lasciati per strada in una sfida che ha visto entrambe le squadre impegnate fino all'ultimo minuto.

Anche Julie Piga, calciatrice del Milan Femminile, dopo Suzanne Bakker, ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni al termine di Milan-Napoli, match terminato con un pareggio a reti inviolate. Anche la calciatrice rossonera ha dichiarato che, nella giornata di ieri, servivano assolutamente 3 punti, che però non sono arrivati. Con una vittoria, infatti, le rossonere avrebbero scavalcato le partenopee e si sarebbero avvicinate alla Juventus, posizionate al terzo posto in classifica a quota 32 punti. Ecco, di seguito, le parole della rossonera. Sulla partita di ieri contro il Napoli: «A noi servivano i tre punti, perché volevamo passare davanti a loro e rimanere vicino alla Juve.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Femminile, Piga così dopo Milan-Napoli: “Abbiamo perso due punti”

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