Lunedì si è svolto a Enna un incontro tra i dirigenti di Fratelli d’Italia, con la presenza di Arianna Meloni e Giovanni Donzelli. L’obiettivo principale era discutere della situazione interna al partito in Sicilia. La riunione si è concentrata sulle tensioni e sui problemi legati alla gestione del gruppo regionale e alle recenti vicende che coinvolgono alcuni membri. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito le decisioni prese durante l’incontro.

? Cosa sapere Arianna Meloni e Giovanni Donzelli guidano il vertice di Fratelli d'Italia a Enna lunedì.. Il caso del deputato Lillo Pisano testa la tenuta del partito in Sicilia.. Lunedì prossimo, a porte chiuse nella città di Enna, Arianna Meloni e Giovanni Donzelli guideranno un vertice di Fratelli d’Italia che dovrà affrontare la gestione di diverse criticità, tra cui il dossier riguardante il deputato agrigentino Lillo Pisano. La missione siciliana, che vede al centro della scena la responsabile della segreteria politica e del tesseramento Arianna Meloni insieme al responsabile nazionale dell’organizzazione Giovanni Donzelli, si inserisce in un clima di forte pressione per il partito.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fdi in Sicilia: vertice a Enna tra crisi interna e caso Pisano

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