Enna Autodromo nel mirino della politica | tra liquidazione rilancio e accuse incrociate tra Pd e FdI

L’autodromo di Enna, ancora chiuso da mesi, diventa il campo di battaglia tra il Partito Democratico e Fratelli d’Italia, che si scambiano accuse sulla gestione passata e sul possibile rilancio. Nei giorni scorsi, il Comune ha avviato una procedura di liquidazione, ma il dibattito si infiamma sulle responsabilità e sulle prospettive future, con i consiglieri di opposizione che accusano l’amministrazione di aver dilapidato risorse pubbliche. Tra le critiche, spicca quella di un esponente del Pd, che sostiene che il progetto di riapertura sia stato bloccato da scelte politiche errate,

Autodromo di Enna: La Politica al Centro della Tempesta, Tra Accuse e un Futuro Incerto. Il futuro dell'autodromo di Enna è al centro di un acceso confronto politico che vede contrapposti Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Jacopo Gessaro, presidente della Federazione provinciale Gioventù Nazionale, denuncia una manovra elettorale del Pd, accusandolo di aver contribuito alla crisi del circuito per poi tentare una rilancio tardivo in vista delle prossime comunali. La vicenda si è acuita con una votazione in Consiglio comunale che ha bloccato la revoca dello stato di liquidazione del Consorzio.