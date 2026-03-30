Un deputato di FdI e altri cinque individui sono stati iscritti nel registro degli indagati per presunte irregolarità nelle spese relative a grandi eventi in Sicilia. Secondo le indagini, avrebbero utilizzato sistemi di false rendicontazioni per ottenere indebitamente fondi pubblici destinati a iniziative culturali di rilievo nella città. Le autorità stanno analizzando i dettagli della vicenda.

Avrebbero "fatto la cresta" sui finanziamenti pubblici destinati a importanti eventi culturali della città attraverso un sistema di false rendicontazioni delle spese. È questa la pesante ipotesi di reato che ha portato la Procura di Agrigento a notificare sei avvisi di garanzia per peculato e truffa aggravata. Tra i nomi eccellenti iscritti nel registro degli indagati spicca quello del deputato di Fratelli d’Italia, Calogero Pisano. L'indagine, coordinata dal procuratore capo Giovanni Di Leo e dalla sostituta Elettra Consoli, si concentra sulle attività della DMO Valle dei Templi e della Fondazione Pirandello, entrambe realtà partecipate dal Comune di Agrigento. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Spese per grandi eventi in Sicilia: indagato il deputato di FdI Calogero Pisano e altri 5

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