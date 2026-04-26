Un nuovo aggiornamento per la modalità Ultimate Team porta il ritorno delle Icone, questa volta con l’introduzione dell’SBC 89+ Encore Icon Upgrade. L’evento, annunciato da EA Sports, permette ai giocatori di tentare la fortuna ottenendo un’Icona con valutazione minima di 89, riaccendendo l’interesse verso le sfide di creazione squadra. La novità si inserisce all’interno delle iniziative periodiche dedicate al miglioramento e all’arricchimento del gameplay.

Il brivido delle Icone torna prepotente su Ultimate Team. EA Sports rilascia l’aggiornamento “Encore”, garantendo un’Icona con valutazione minima 89. È il momento di dare la caccia alle leggende o è meglio risparmiare i TOTS? Ecco tutto quello che devi sapere. Le ore 19:00 portano la sfida che svuota i club: l’ 89+ Encore Icon Upgrade. Questa SBC è il classico “dentro o fuori”: puoi trovare la leggenda che ti cambia la stagione o un doppione che ti farà rimpiangere i crediti spesi. Con i TOTS che hanno alzato l’asticella del meta, trovare un’Icona all’altezza è la vera sfida del weekend. Cosa puoi trovare? Il Pool delle Leggende. Il pacchetto garantisce un’Icona (Base, Stelle del Futuro, Compleanno o altre versioni speciali passate) con OVR minimo di 89.🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26, TENTA LA FORTUNA: GUIDA ALLA SBC 89+ ENCORE ICON UPGRADE

Notizie correlate

FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade: Tenta la fortuna con le leggendeÈ tornato uno dei contenuti più amati (e temuti) dai giocatori di Ultimate Team: l’aggiornamento Icona 88+.

FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade: Torna la caccia alle leggende!Le ore 19:00 portano un altro contenuto pesantissimo per chi ama il brivido del pacchetto: l’88+ Encore Icon Upgrade.

Panoramica sull’argomento

EA Sports FC 26 - RecensioneOgni autunno va in scena lo stesso copione: Madden NFL, NBA 2K, NHL e infine EA Sports FC. La novità? Quest’anno i giochi sportivi 2025-26 sono, contro ogni pronostico, davvero divertenti; non ... it.ign.com

MediaWorld tenta il colpo grosso! PS5 con FC 26 a 349€ per il Black FridaySu Mediaworld è disponibile la Sony PlayStation 5 Digital Edition in bundle con EA SPORTS FC 26, la console di nuova generazione perfetta per gli appassionati di calcio virtuale. Questa versione ... tomshw.it