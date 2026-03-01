FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade | Torna la caccia alle leggende!

Alle ore 19:00 viene rilasciato l’aggiornamento FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade, riservato agli appassionati di pacchetti e carte leggendarie. Si tratta di un contenuto di grande peso nel mondo del gioco, che permette di ottenere un upgrade speciale. La novità interessa chi cerca di migliorare la propria squadra con un elemento iconico e potente.

Le ore 19:00 portano un altro contenuto pesantissimo per chi ama il brivido del pacchetto: l’88+ Encore Icon Upgrade. Se la sfida per Rooney TOTY vi sembra troppo lunga o costosa, questa SBC è l’alternativa perfetta per tentare la fortuna e pescare un’icona di alto livello per il vostro team. Questa non è la solita sfida “usa e getta”. Si tratta di un contenuto ripetibile che vi permette di tentare la sorte più volte, ideale per smaltire i doppioni ad alta valutazione che girano nel club in questo periodo di Fantasy FC. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade: Tenta la fortuna con le leggendeÈ tornato uno dei contenuti più amati (e temuti) dai giocatori di Ultimate Team: l’aggiornamento Icona 88+.

