FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade | Tenta la fortuna con le leggende

Questa sera, i giocatori di FIFA si sono trovati davanti a un nuovo aggiornamento: FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade. Molti hanno tentato la fortuna, sperando di trovare le leggende che rendono più interessante il gioco. È un momento di attesa e di speranza, con gli utenti che si sfidano tra di loro per ottenere i migliori upgrade.

È tornato uno dei contenuti più amati (e temuti) dai giocatori di Ultimate Team: l'aggiornamento Icona 88+. Questa SBC ti permette di ottenere una versione Icona con valutazione generale pari o superiore a 88, includendo potenzialmente anche versioni speciali rilasciate durante le varie campagne. Dettagli della Sfida. Ripetibilità: Puoi completarla 3 volte (si riattiva dopo 2 giorni).. Scadenza: 14 giorni circa.. Premio: 1 pacchetto contenente un'Icona garantita con GEN 88 o superiore.. Requisiti delle 5 Sfide. Per ottenere il pacchetto, dovrai sacrificare 5 rose. Ecco il dettaglio dei costi e dei requisiti: # Nome Sfida Requisiti Chiave TOTW? Valutazione Premio 1 Rosa Val. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC 88+ Encore Icon Upgrade: Tenta la fortuna con le leggende

