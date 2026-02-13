FC 26 SBC Icona Chiellini | Arriva il King Kong della Difesa!

Giorgio Chiellini, noto per la sua forza e leadership, riceve una carta Icona speciale nel gioco, chiamata “Stelle della fase a eliminazione”, con un punteggio di difesa di 94. La notizia ha fatto impazzire i tifosi italiani, che sperano di rafforzare la propria squadra virtuale con questa carta potente. Chiellini, soprannominato “King Kong” dai fan, si distingue ancora di più grazie a questa nuova carta, che lo rende uno dei difensori più forti del momento.

L’attesa è finita per i fan degli Azzurri. Giorgio Chiellini riceve una carta Icona speciale “Stelle della fase a eliminazione” con un incredibile 94 di Difesa. È il difensore vecchia scuola definitivo: brutale, intelligente e fisicamente dominante. Analisi della Carta: Un Muro Invalicabile. Questa versione di Chiellini cattura l’essenza del difensore che ha guidato l’Italia sul tetto d’Europa. Difesa (94) e Fisico (93): Statistiche mostruose. Chiellini vince quasi ogni duello aereo e spalla a spalla. La sua capacità di intercettare palloni e posizionarsi è ai massimi livelli del gioco.. Velocità (82): Più che sufficiente per un DC centrale di questa stazza, specialmente se accoppiato a un compagno più rapido. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

