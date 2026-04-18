Un dirigente dell’FBI ha vissuto un momento di confusione dopo aver creduto di essere stato licenziato a causa di un problema tecnico al suo computer. L’episodio ha suscitato attenzione e ha generato reazioni tra colleghi e media, considerando la posizione di rilievo ricoperta. Il malfunzionamento ha causato una serie di fraintendimenti che hanno coinvolto anche altri dipendenti, creando scompiglio all’interno dell’ufficio.

Il direttore dell’FBI Kash Patel è stato protagonista di un episodio molto particolare quando, a causa di un banale malfunzionamento tecnico del suo computer, si è convinto di essere stato rimosso dal proprio incarico. La reazione del vertice della polizia federale ha innescato una serie di chiamate frenetiche ai propri collaboratori, diffondendo un allarme ingiustificato che ha raggiunto persino i corridoi del Congresso americano. Questo evento ha sollevato dubbi profondi sulla solidità della leadership dell’agenzia e sulla gestione dello stress da parte di chi detiene responsabilità cruciali per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. La vicenda ha avuto inizio lo scorso 10 aprile, quando un semplice intoppo durante le procedure di accesso al sistema informatico interno ha scatenato il panico nel direttore.🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Il capo dell’FBI Kash Patel nel panico per un bug: “Mi hanno licenziato” (e scatena il caos)

Notizie correlate

Kash Patel, la falla nella mail e le foto a Cuba: l’attacco hacker iraniano al capo dell’FBIGli Stati Uniti si trovano ad affrontare l’ennesima e gravissima crisi di sicurezza informatica che ha colpito direttamente i vertici delle...

Hacker iraniani violano la mail del capo dell’FBI, Kash Patel: “È questa la sicurezza degli USA?”Un gruppo di hacker iraniani ha violato la posta personale del direttore Kash Patel.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Non riesce a loggarsi al pc e crede di essere stato licenziato, il direttore dell'FBI Patel dà di matto: Paranoico e beve troppo; FBI nel caos, il direttore Kash Patel nei guai per accuse di alcolismo; Esposizione email personale e rischio cybersecurity: il caso Kash Patel; Bucato l'account email del capo FBI: nuova frontiera della cyberwar.

Il caso del direttore dell’FBI Kash Patel: anatomia di un’esposizione prevedibile Link all'articolo : https://www.redhotcyber.com/post/il-caso-del-direttore-dellfbi-kash-patel-anatomia-di-unesposizione-prevedibile/ A cura di Simone D'Agostino #redhotcyber #n facebook

FANGO E KASH – LA SPUTTANASCION DI KASH PATEL, DA PARTE DEGLI HACKER IRANIANI DI 'HAMDALA', CHE... x.com