Favola della domenica – Luce e il tempo

Durante una domenica, una madre ha commentato con entusiasmo le capacità di danza della propria figlia, chiamandola con un soprannome affettuoso. Le ha detto che avrebbe potuto diventare una brava ballerina. La conversazione si è svolta in un momento di relax familiare, senza ulteriori dettagli su altre attività o contesti. La scena si concentra su un complimento tra madre e figlia, senza ulteriori sviluppi o elementi narrativi.

“Come balli bene, Lucciola” disse la mamma a sua figlia Luce, chiamandola con un nomignolo. “Diventerai una brava danzatrice”. La bambina faceva passi di danza mentre la mamma rigovernava la cucina. “Sai, ora, sto danzando con il Tempo”. “Che cosa intendi? Non si può danzare con il tempo”. “Perché? Noi due siamo amici”. “Davvero? Mi fa piacere”. “Sì. Mi sembra che voi grandi invece siete terrorizzati da lui”. “Perché pensi questo?” “Dici sempre che hai paura di fare tardi, che hai paura di invecchiare, che hai paura di non avere tempo per fare tutto ciò che ti piace.” “Sì, ma è normale, Lucciola”. “Sono sicura che a me non succederà”. “Hai delle idee brillanti, ma come pensi di riuscirci?” “Non gli do importanza e vivrò sempre come sono ora.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Favola della domenica – Luce e il tempo 5a Domenica del Tempo Ordinario - anno A - Notizie correlate Leggi anche: Favola della domenica – Il braccialino Leggi anche: Favola della domenica – Il sole stanco Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Due Strade, Emanuela Carli racconta quelle vite al bivio; Da disoccupato al gol salvezza: Elphege, la favola Parma con il Camerun nel cuore; Tuturano: un appuntamento per l’esercizio della memoria storica con Luce, il volume di A. De Blasi; Presicce, mamma gatta sceglie la biblioteca comunale per far nascere i suoi cuccioli: il parto tra i Topolino. Favola della domenica – Luce e il tempoCome balli bene, Lucciola disse la mamma a sua figlia Luce, chiamandola con un nomignolo. Diventerai una brava danzatrice. La bambina faceva passi di ... romadailynews.it Festival della Comunicazione - Camogli. . FABIO GENOVESI al FESTIVAL 2025 “Noi raccontiamo ai bambini la favola della formica e della cicala con il messaggio: devi essere come la formica… E poi guardiamo la società di oggi, dove siamo tutti egoisti alla f - facebook.com facebook La favola della provinciale capace di battere le big della Premier League nel 2016 non esiste più: retrocessa in League One dopo un declino veloce e inarrestabile. E il presidente ha chiesto scusa ai tifosi... x.com