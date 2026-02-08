Favola della domenica – Il sole stanco

Questa domenica, il sole ha deciso di prendersi una pausa. Con un messaggio rivolto a tutti i pianeti, ha detto che si sente stanco e ha bisogno di un giorno di riposo. Nulla di straordinario, solo un sole che si concede un momento di pausa, lasciando i pianeti a girare senza il suo calore.

Un giorno il sole disse a tutti i suoi pianeti: "Oggi sono stanco. Voglio prendermi un giorno di riposo". "E noi come faremo?" dissero sconvolti gli abitanti di Giove, di Venere, di Marte, della Terra. "Non lo so, ma è meglio che stia fermo un giorno, piuttosto che inviare i miei raggi deboli e spenti per chissà quanto tempo". I terrestri, a differenza dei cittadini di altri pianeti, decisero di fare buon viso a cattivo gioco. "Vuol dire che ci riposeremo anche noi" disse Giorgio, il papà di una bambina di nome Amelia. "Sai papà" disse Amelia "io voglio godermi le stelle che, col buio, saranno luminosissime".

