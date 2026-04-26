Favara ai funerali di Gabriele anche il sindaco di Pavia | attese migliaia di persone

A Favara si stanno svolgendo i funerali di Gabriele Vaccaro, il ragazzo di 25 anni ucciso lo scorso fine settimana a Pavia. Alla cerimonia sono presenti anche il sindaco di Pavia e altre autorità, mentre si prevede la partecipazione di migliaia di persone. La città si prepara a rendere omaggio al giovane con un momento di lutto e commemorazione.

Favara si prepara a fermarsi per l’ultimo saluto a Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso lo scorso weekend a Pavia. I funerali si terranno domani, lunedì 27 aprile, alle ore 15,30 nella chiesa Madre dove è prevista una partecipazione imponente di cittadini e istituzioni. Il feretro arriverà in città.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Omicidio Pavia, ‘Pensavano non fosse grave’: Gabriele Vaccaro ucciso con una coltellata, il dolore di FavaraOmicidio Pavia oggi: accoltellato nel parcheggio, muore a 25 anni Una notte che si trasforma in tragedia, un’aggressione improvvisa e un destino che... Gabriele Vaccaro accoltellato a morte a Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio del giovane di FavaraUn 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro , il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Favara, ai funerali di Gabriele anche il sindaco di Pavia: attese migliaia di persone; Favara in lacrime: lunedì i funerali di Gabriele Vaccaro nella Chiesa Madre; Pavia e Favara unite in ricordo di Gabriele Vaccaro - Autore: Redazione | Cronaca; Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia: lutto cittadino a Favara, la sua città natale. Favara si ferma per Gabriele Vaccaro, domani attese migliaia di persone ai funeraliMigliaia le persone attese per i funerali di Gabriele Vaccaro. A celebrare le esequie sarà l’Arcivescovo di Agrigento. Presenti diversi sindaci della provincia e anche il primo cittadino di Pavia. Dom ... grandangoloagrigento.it Favara, ai funerali di Gabriele anche il sindaco di Pavia: attese migliaia di personePreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... agrigentonotizie.it LA MORTE DI GABRIELE VACCARO: ESEGUITA L'AUTOPSIA, ECCO SU COSA SI INDAGA | Domani a Favara l'ultimo saluto leggi --> https://www.teleone.it/2026/04/26/la-morte-di-gabriele-vaccaro-eseguita-lautopsia-domani-a-favara-lultimo-saluto/ - facebook.com facebook