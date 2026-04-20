Gabriele Vaccaro accoltellato a morte a Pavia fermato un 17enne per l' omicidio del giovane di Favara

Un giovane di 25 anni è stato ucciso a Pavia nella notte tra sabato e domenica, dopo essere stato colpito con una coltellata al collo in un parcheggio vicino al centro storico. A fermare il sospetto, un adolescente di 17 anni di origini egiziane, che ora è accusato dell’omicidio. La vittima proveniva da Favara, in provincia di Agrigento. Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Un 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con una coltellata al collo nella notte tra sabato e domenica, nel parcheggio dell’area Cattaneo, vicino al centro storico di Pavia. Il ragazzo è stato fermato dopo un lungo interrogatorio in Questura. L’aggressione dopo la serata Il fatto è avvenuto intorno alle 3.30, al termine di una serata trascorsa in un locale cittadino insieme a due amici. Secondo una prima ricostruzione, i tre si erano recati nel parcheggio per recuperare l’auto quando è scoppiata una discussione con un altro gruppo di persone, vicino alla colonnina per il pagamento.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Gabriele Vaccaro accoltellato a morte a Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio del giovane di Favara Notizie correlate Omicidio Gabriele Vaccaro a Pavia, fermato un 17enne: l'avrebbe colpito al collo nel parcheggioFermato un 17enne per l’omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso con un colpo al collo dopo un battibecco in un parcheggio di Pavia. Omicidio Pavia, ‘Pensavano non fosse grave’: Gabriele Vaccaro ucciso con una coltellata, il dolore di FavaraOmicidio Pavia oggi: accoltellato nel parcheggio, muore a 25 anni Una notte che si trasforma in tragedia, un’aggressione improvvisa e un destino che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Accoltellato dopo la discoteca, muore a 25 anni Gabriele Vaccaro: tre giovani in questura a Pavia; Pavia, Gabriele Vaccaro ucciso a coltellate in un parcheggio durante una rissa: la lite per una ragazza. Tre persone portate in Questura; Omicidio di Gabriele Vaccaro a Pavia, tre giovani portati in questura: uno è minorenne; Giovane colpito a morte mentre ritira l'auto dal parcheggio, tre in Questura. Gabriele Vaccaro accoltellato a morte a Pavia, fermato un 17enne per l'omicidio del giovane di FavaraUn 17enne di origini egiziane è accusato dell’omicidio di Gabriele Vaccaro , il 25enne originario di Favara (Agrigento), morto dopo essere stato colpito con ... gazzettadelsud.it Gabriele Vaccaro ucciso a colpi di cacciavite a Pavia, tre giovani portati in Questura: fermato un 17enneTre ragazzi sono stati portati in Questura per l'omicidio di Gabriele Vaccaro, il 25enne ucciso a colpi di cacciavite al collo e all'addome in centro a ... fanpage.it Gabriele Vaccaro ucciso a Pavia, fermato un 17enne di origini egiziane: la lite nel parcheggio, poi la coltellata fatale al 25enne - facebook.com facebook Accoltellato dopo la discoteca, muore a 25 anni Gabriele Vaccaro: tre giovani in questura a Pavia milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com