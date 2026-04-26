Con lo spoglio ancora in corso per le elezioni comunali in Cisgiordania e nella città di Deir El-Balah a Gaza, Fatah ha dichiarato che le sue liste elettorali 'Resilienza e Generosità' ''hanno ottenuto una schiacciante vittoria alle elezioni comunali del 2026''. Successo pero' solo di misura nella città della Striscia, dove Samer Sinijlawi, un portavoce per la lista "Deir El-Balah ci unisce'', ha detto all'ANSA che ''due liste affiliate all'Autorità Palestinese hanno ottenuto 8 seggi, mentre due liste di opposizione a Fatah hanno ottenuto 7 seggi''. Fatah ha...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fatah, 'risultati preliminari indicano nostra vittoria schiacciante'

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