referendum sulla giustizia vittoria schiacciante del no nelle marche due province votano si i risultati

Vittoria schiacciante del No nelle Marche che ha battuto il fronte del Sì 53,74% a 46,26%. La premier Meloni su Instagram ha preso atto della sconfitta sul referendum costituzionale confermativo della riforma della Giustizia sulla separazione delle carriere di giudici e pm, sul nuovo Csm sdoppiato e sulla nascita dell'Alta Corte si giustizia. L'Italia ha scelto di non modificare la costituzione e anche le Marche - con un'affluenza pari al 63,76% - non nè andata controcorrente. Il No ha vinto anche nei capoluoghi di provincia guidati dal centrodestra come Ascoli e Macerata. Ma a livello provinciale Macerata e Fermo hanno totalizzato la maggioranza dei voti per il Si. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

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