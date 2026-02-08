Nei sondaggi, António José Seguro si avvicina alla vittoria convincente nel secondo turno delle presidenziali portoghesi. Le proiezioni dei principali istituti di sondaggio mostrano un vantaggio netto per il candidato del Partito Socialista, che sembra destinato a vincere con ampio margine. Ora si attende solo l’ufficialità dei risultati.

Le proiezioni dei principali istituti di sondaggio indicano una vittoria ampia di António José Seguro, candidato del Partito Socialista, al secondo turno delle elezioni presidenziali in Portogallo. Secondo gli exit poll televisivi, Seguro sarebbe destinato a diventare il prossimo Presidente della Repubblica, con percentuali che oscillano stabilmente attorno o oltre il 70%. I dati delle proiezioni. Le diverse rilevazioni convergono tutte su un risultato netto a favore del candidato socialista. Secondo l’istituto SIC, António José Seguro avrebbe una quota compresa tra il 67% e il 71,4%, contro il 28,6%-33% attribuito al leader di Chega, André Ventura. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Portogallo, elezioni presidenziali: le proiezioni indicano una vittoria schiacciante di Seguro

Approfondimenti su Portogallo Elezioni

In Portogallo si sono svolte le elezioni presidenziali e il risultato è chiaro: António José Seguro, candidato del centrosinistra, ha vinto con un largo margine su André Ventura, rappresentante della destra populista.

In Portogallo si sono appena chiusi i seggi dopo una giornata segnata dal maltempo.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Portogallo Elezioni

Argomenti discussi: Elezioni presidenziali in Portogallo, oggi il ballottaggio tra Seguro e Ventura; Portogallo oggi al voto per ultimo turno delle presidenziali, Seguro favorito; Alle presidenziali in Portogallo il centrodestra non sa con chi stare; Portogallo, oggi il ballottaggio (storico) per eleggere il nuovo presidente.

Elezioni Portogallo, oggi il ballottaggio per le presidenziali tra Seguro e VenturaElezioni in Portogallo, circa 11 milioni di persone eleggono questa domenica il nuovo Presidente della Repubblica che succederà a Marcelo Rebelo de Sousa, in carica dal 2016 e giunto ... ilmessaggero.it

Elezioni presidenziali in Portogallo, oggi il ballottaggio tra Seguro e VenturaLe urne chiuderanno alle ore 21 italiane. I sondaggi vedono favorito l’esponente del centrosinistra Antonio Jose Seguro, che al primo turno ha ottenuto il 31,1%. Il leader del movimento di estrema ... tg24.sky.it

Il Portogallo sceglie tra un moderato e un populista al secondo turno delle elezioni presidenziali x.com

LE NOTIZIE DEL GIORNO DEL 7 FEBBRAIO - Portogallo: estrema destra chiede rinvio elezioni a causa delle tempeste. Trump: Teheran vuole un accordo, colloqui la prossima settimana TUTTE LE NOTIZIE dal mondo facebook