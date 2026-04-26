Negli ultimi anni, il settore farmaceutico ha visto un aumento del 26% delle domande di brevetti tra il 2021 e il 2025. Nel frattempo, la quota di brevetti detenuta dall'Unione Europea è diminuita dal 31% nel 2010 al 20%, mentre gli Stati Uniti hanno registrato un incremento dal 31% al 34%. Questi dati riflettono i cambiamenti nelle dinamiche di protezione brevettuale a livello internazionale.

Nel settore farmaceutico, la quota di brevetti detenuta dall'Unione Europea è passata dal 31% nel 2010 al 20% attuale, mentre gli Stati Uniti registrano un incremento dal 31% al 34%. Ancora più marcata la crescita della Cina, che passa dal 17% al 28% (Fonte World Intellectual Patent Organization), confermando una forte accelerazione degli investimenti in ricerca e sviluppo. "Nonostante questo scenario, l'Italia mostra segnali positivi nel campo delle Scienze della Vita. Nel periodo 2021-2025 rispetto al quinquennio precedente (fonte European Patent Office), si registra un incremento medio del 22% delle domande di brevetto, con una crescita ancora più significativa nell'industria farmaceutica, pari al 26%, superiore sia alla media dei principali Stati europei (+10%) sia ad altri settori industriali nazionali (+11%)".🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Farmindustria, in Italia +26% domande brevetti farmaceutici 2021-2025

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