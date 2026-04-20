Domande di brevetti l’Italia è in top ten Ue

Nonostante un calo nelle domande di brevetto, l’Italia si è posizionata tra i primi dieci paesi dell’Unione Europea secondo il rapporto ‘Technology dashboard 2025’ pubblicato dall’ufficio europeo dei brevetti. Il documento analizza i trend nel settore delle invenzioni e della protezione della proprietà intellettuale, con particolare attenzione alle domande presentate nel continente. La classifica evidenzia come il nostro paese mantenga un ruolo rilevante in questo settore.

NONOSTANTE un calo nelle domande di brevetto, l’Italia è entrata nella ‘top ten’ della classifica Ue: è uno dei dati più importanti che emerge dal rapporto ‘Technology dashboard 2025’, pubblicato dall’ufficio europeo dei brevetti (Epo). A guidare le domande di brevetti nel Paese è il settore dei trasporti e automotive, con Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto che confermano il loro status di regioni più innovative, mentre, tra le aziende, si confermano al top il colosso bolognese del packaging Coesia, Ferrari e Iveco group. Tra i centri di ricerca spicca il Consiglio nazionale delle ricerche, primo in Italia e tra i primi 15 in Europa. "Sebbene si sia registrata anche quest’anno, per il secondo anno consecutivo, una flessione del numero di brevetti europei registrati, l’Italia sale di una posizione e si inserisce al decimo posto assoluto.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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RaiSport. . Khéphren Thuram risponde alle domande di @leleadani @stefanosorrentino e @cicciograziani1952 facebook

I LUOGHI COMUNI SUI GIOVANI Negli ultimi sei mesi ho incontrato studenti in più di 30 Università italiane e tre straniere, da Londra alla Sicilia. Ieri a Foggia e a Bari. Sempre con lo stesso formato: domande degli studenti e risposte di merito. Il cliché dei giova x.com