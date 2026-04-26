Farmaceutica Chiesi fa +8,2% nel 2025 con i medicinali per la salute respiratoria e le malattie rare

Nel 2025, il Gruppo Chiesi ha registrato un aumento dell’8,2%. I risultati sono stati influenzati principalmente dalle vendite di medicinali dedicati alla salute respiratoria, alle malattie rare e alle cure specialistiche. Questi settori hanno contribuito in modo determinante alla crescita complessiva dell’azienda biofarmaceutica internazionale.

Le malattie rare, le cure specialistiche e la salute respiratoria sono le tre aree che hanno trainato i risultati del 2025 del Gruppo Chiesi, azienda biofarmaceutica internazionale. Il gruppo ha chiuso l’anno con ricavi pari a 3.625 miliardi di euro, confermando una performance positiva sia sul piano finanziario sia su quello della sostenibilità. In parallelo, la società ha annunciato una transizione nella leadership pensata per garantire continuità gestionale e accompagnare la prossima fase di sviluppo strategico. Risultati finanziari in crescita e solidità del business. Nel 2025 Chiesi ha registrato ricavi pari a 3.625 miliardi di euro, in aumento dell’8,2% rispetto all’anno precedente.🔗 Leggi su Open.online

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