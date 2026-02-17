Recordati | 2025 da record con ricavi a 2,6 mld€ Crescita biotecnologie e terapie per malattie rare traina i risultati

Recordati ha raggiunto nel 2025 un nuovo record di ricavi, toccando i 2,6 miliardi di euro, a causa dell’espansione nel settore delle biotecnologie e delle terapie per le malattie rare. La crescita è stata alimentata dall’aumento della domanda di farmaci innovativi, che ha portato l’azienda a investire di più in ricerca e sviluppo. In particolare, i nuovi trattamenti sviluppati per malattie rare hanno registrato un aumento significativo nelle vendite rispetto all’anno precedente.