Recordati | 2025 da record con ricavi a 2,6 mld€ Crescita biotecnologie e terapie per malattie rare traina i risultati
Recordati ha raggiunto nel 2025 un nuovo record di ricavi, toccando i 2,6 miliardi di euro, a causa dell’espansione nel settore delle biotecnologie e delle terapie per le malattie rare. La crescita è stata alimentata dall’aumento della domanda di farmaci innovativi, che ha portato l’azienda a investire di più in ricerca e sviluppo. In particolare, i nuovi trattamenti sviluppati per malattie rare hanno registrato un aumento significativo nelle vendite rispetto all’anno precedente.
Recordati: Biotech e Malattie Rare Spingono il Fatturato al Nuovo Massimo. Recordati ha chiuso il 2025 con risultati in crescita, superando i 2,6 miliardi di euro di ricavi, grazie soprattutto alla forte performance del settore delle malattie rare e agli investimenti strategici in biotecnologia. L’utile netto rettificato ha raggiunto i 651,1 milioni di euro, confermando la solida redditività dell’azienda milanese. Un risultato significativo, ottenuto nonostante un contesto economico globale complesso e le fluttuazioni valutarie. Crescita a Doppia Cifra e sulle Terapie Innovative. L’esercizio 2025 si è concluso con un incremento dell’11,8% dei ricavi netti consolidati, raggiungendo i 2,6 miliardi di euro.🔗 Leggi su Ameve.eu
