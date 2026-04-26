Far East Film Festival | programma di lunedì 27 aprile

Il 3 dicembre 2024, la Corea del Sud ha vissuto un episodio di forte tensione politica, con il presidente che ha dichiarato improvvisamente la legge marziale e ha circondato l’Assemblea Nazionale con le forze armate. L’Assemblea aveva il compito costituzionale di respingere questa decisione, ma si è verificato un momento di grande incertezza nell’ordinamento istituzionale del paese. La notizia è stata riportata da vari mezzi di informazione e ha suscitato reazioni a livello internazionale.

Il 3 dicembre 2024, praticamente ieri, la Corea del Sud ha rischiato di ricadere sotto la dittatura. Il presidente Yoon Suk-yeol ha improvvisamente dichiarato la legge marziale e ha fatto circondare dalla sue truppe l’Assemblea Nazionale, che aveva il potere costituzionale di respingerla. Ma c’è stata una grande mobilitazione popolare, i cittadini hanno riempito le strade, mentre i parlamentari sono riusciti nonostante il blocco a introdursi nella sede dell’Assemblea. La democrazia è stata ristabilita, e in seguito il presidente destituito. The Seoul Guardians (presentato in anteprima nazionale alle 17.20 al Teatro Nuovo Giovanni da Udine), è un elettrico documentario di montaggio della copertura televisiva di quelle ore convulse: vediamo farsi la storia in diretta.🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Far East Film Festival: programma di lunedì 27 aprile Notizie correlate Leggi anche: Far East Film Festival, 75 film in programma dal 24 aprile al 2 maggio 2026 Leggi anche: Far East Film Festival: programma di sabato 25 aprile 2026 Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: È tempo di Far East Film Festival: dal 24 aprile al 2 maggio via alla 28ma edizione; Dal Far East Film Festival alla festa della Liberazione: ecco gli eventi da non perdere nel weekend; Far East, la festa è cominciata; Far East Film Festival 28: Udine torna ad essere crocevia europeo del cinema asiatico. Far East Film Festival, non solo cinema: il fascino dell’Oriente conquista UdineFuori dalle sale, è stata la domenica del tradizionale Feff Nic, il pic nic all'aria aperta in stile giapponese con l'opportunità di imparare a preparare e gustare i Maki, uno dei piatti più iconici d ... rainews.it Far East Film Festival, 75 film in programma dal 24 aprile al 2 maggio 2026Tutto cominciò con una scommessa. Era il 1999, e l’idea di portare il cinema popolare asiatico nel cuore del Friuli sembrava, a molti, un’avventura improbabile. Udine era piccola, il ... udine20.it L’ASIA CONTEMPORANEA TRA MEMORIA E DIRITTI AL FAR EAST FILM FESTIVAL Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> https://t.me/friulioggi https://www.friulioggi.it/udine/lasia-contemporanea-tra-memoria-e-diritti-al-far-east-film-festival - facebook.com facebook Cose belle: Koji Yakusho e Wim Wenders alla 28° edizione del Far East Film Festival. Fonte: Far East Film Festival, Facebook. x.com