Fano la Basilica di Vitruvio | un tesoro unico che rivoluziona il turismo

Durante gli Stati generali a Fano, il presidente della Regione Marche ha annunciato che la Basilica di Vitruvio sarà al centro di una strategia per rilanciare il turismo nella zona. La chiesa, considerata un patrimonio storico e architettonico, sarà oggetto di interventi mirati per valorizzarne le potenzialità e attirare visitatori. Nessuna data precisa è stata comunicata sui piani di sviluppo, ma l’intenzione è di rendere la basilica un punto di riferimento locale.

Durante gli Stati generali tenutisi a Fano, il presidente della Regione Marche, Acquaroli, ha delineato una strategia che vede la Basilica di Vitruvio come il nuovo motore dello sviluppo territoriale. Il rilievo della scoperta è stato confermato durante un colloquio telefonico con il ministro del Turismo, Mazzi, che ha espresso una forte convinzione riguardo alle potenzialità del sito archeologico per l’intero sistema turistico. Un patrimonio di portata globale per il territorio marchigiano. La scoperta della Basilica non rappresenta solo un tassello aggiuntivo al mosaico culturale locale, ma si configura come un elemento di rottura capace di attrarre flussi internazionali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fano, la Basilica di Vitruvio: un tesoro unico che rivoluziona il turismo Fano, la Basilica ritrovata. Il professor Clini: «Renzo Piano, l?unico per Vitruvio. La città deve ideare un capolavoro»FANO Con la scoperta della basilica di Vitruvio il centro storico di Fano non potrà più essere lo stesso. La Basilica di Vitruvio, il video della sensazionale scoperta a FanoIl sindaco Luca Serfilippi illustra la portata dell'evento che ha fatto emergere i resti dell'unica opera del padre dell'architettura occidentale:... Ritrovata la Basilica di Vitruvio a Fano: la scoperta archeologica che riscrive la storia Temi più discussi: Fano, la Basilica di Vitruvio al centro del futuro. Stati generali: urbanistica, turismo e sviluppo; Basilica di Vitruvio, firmato il protocollo tra Comune e Soprintendenza per la prosecuzione delle indagini archeologiche; La Basilica di Vitruvio, il gioiello ritrovato cerca il suo splendore: l’ipotesi di una legge speciale; Comune Fano e Soprintendenza firmano protocollo d'intesa per la Basilica di Vitruvio. Fano, ripartono i lavori alla basilica di Vitruvio. Cabina di regia tra il Comune e la SoprintendenzaFANO – Dopo Pasqua gli archeologi riprenderanno il lavoro in piazza Costa a Fano. Firmato in Municipio il protocollo tra Comune e Soprintendenza, che istituisce una cabina di regia tra i due enti. Con ... centropagina.it Vitruvio, Acquaroli 'ministro Mazzi crede molto nelle potenzialità della scoperta'Il nuovo ministro del Turismo Gianmarco Mazzi crede tantissimo nell'importanza della Basilica di Vitruvio a Fano. (ANSA) ... ansa.it #Ritrovata la Basilica di #Vitruvio a #Fano, descritta nel De Architectura (Libro V) x.com Tv Centro Marche. . Basilica di Vitruvio, accordo per rilanciare gli scavi - facebook.com facebook