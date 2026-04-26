A Fano, in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, ha partecipato il centenario Giacomo Serrani, riconosciuto come l’ultimo partigiano ancora in vita. All’età di 104 anni, Serrani ha preso parte alle cerimonie pubbliche, condividendo un messaggio rivolto ai giovani. La sua presenza ha attirato l’attenzione di pubblico e media, mantenendo vivo il ricordo della lotta partigiana e del ruolo svolto durante la Resistenza.

? Cosa sapere A Fano l'ultimo partigiano Giacomo Serrani, 104 anni, partecipa alle celebrazioni del 25 Aprile.. Il messaggio del centenario invita i giovani a seguire i propri ideali con coraggio.. Il sole del 25 Aprile ha scaldato le strade di Fano durante l’81° anniversario della Liberazione, portando tra i vicini e le istituzioni un messaggio di memoria che ha protagonista il sindaco Luca Serfilippi accanto al figlio Edoardo di 3 anni. La mattinata fanese è stata caratterizzata da un clima di partecipazione collettiva, con un corteo che ha attraversato la città in modo ordinato, coinvolgendo famiglie e cittadini sotto il segno delle bandiere della Resistenza.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Fano, il messaggio del centenario: l’ultimo partigiano guida i giovani

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