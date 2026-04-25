Fano il 25 Aprile passa di mano | dai 104 anni del partigiano ai bambini in corteo

A Fano, il 25 aprile si sono succeduti diversi momenti, tra cui un corteo con bambini e un partigiano di 104 anni che ha condiviso ricordi legati alla guerra e alla libertà. La giornata ha visto anche l’intervento di alcune autorità e la partecipazione di numerosi cittadini, che hanno seguito le celebrazioni lungo le strade del centro. La ricorrenza ha coinvolto varie fasce di età, creando un’atmosfera di memoria e di comunità.

Fano (Pesaro e Urbino) sabato 25 aprile 2026 - C’era un partigiano di 104 anni che parlava di libertà avendo conosciuto la guerra. E c’erano bambini che stringevano mani, guardavano bandiere, seguivano il corteo senza sapere forse ancora tutto il peso di quella parola: Liberazione. È stata questa l’immagine più forte del 25 Aprile di Fano, una festa civile baciata dal sole e attraversata dal senso del passaggio tra generazioni. La scena simbolo l’ha offerta il sindaco Luca Serfilippi, presente per tutta la manifestazione con il figlio Edoardo (3 anni) mano nella mano. Un dettaglio semplice, ma capace di raccontare più di molti discorsi: la memoria, per restare viva, deve camminare accanto a chi viene dopo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fano, il 25 Aprile passa di mano: dai 104 anni del partigiano ai bambini in corteo Notizie correlate 25 aprile, il racconto del partigiano Angelo Nazio di 101 anni: “Ho usato le armi solo per difendermi”Abbiamo incontrato Angelo Nazio al termine di un incontro con alcuni studenti del quartiere Tor Bella Monaca. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 81° Anniversario della Liberazione: il programma del 25 aprile a Fano; 25 aprile e 1 maggio 2026 nelle Marche con i bambini; San Giorgio, la fiera che sfida il tempo. In mostra 160 anni di storia e tradizione; È il nostro 25 Aprile 2026, quando, accanto alla Liberazione, celebriamo la vittoria della Repubblica, la conquista del voto alle donne, la nascita dell’Assemblea Costituente. Fano, il 25 aprile passa di mano: dai 104 anni del partigiano ai bambini in corteoSole, famiglie e tanta partecipazione per il 25 Aprile di Fano. L’immagine simbolo è il passaggio tra generazioni: il partigiano di 104 anni applauditissimo e i bambini presenti al corteo, a partire d ... msn.com Il 25 aprile tra iniziative istituzionali dedicate ai caduti e alla democraziaLa città di Fano celebra l'81/o anniversario della Liberazione, il 25 aprile, con una mattinata di iniziative istituzionali dedicate al ricordo dei Caduti e ai valori della democrazia. Il programma di ... ansa.it Occhio alla Notizia. . Occhio ai GIORNALI ~ La rassegna stampa di FanoTV ~ Seguici sul canale 19 del digitale terrestre (visibile in tutta la Regione Marche) o sul nostro sito www.occhioallanotizia.it - facebook.com facebook Buongiorno da Fano (PU) #Carabinieri #PossiamoAiutarvi #ForzeArmate #Difesa #24aprile x.com