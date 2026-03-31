Centenario del lucignanese Licio Nencetti | istituzioni scuole e territorio unite nel ricordo del giovane partigiano

Il 31 marzo si è celebrato il centenario della nascita di Licio Nencetti, medaglia d’oro al valor militare e figura della Resistenza aretina. La giornata ha visto la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, delle scuole e del territorio, che si sono riuniti per ricordare il giovane partigiano attraverso un momento di commemorazione. L’evento si è svolto in un clima di partecipazione collettiva e rispetto.

Una giornata intensa, partecipata e carica di significato quella di oggi, 31 marzo, in occasione del centenario dalla nascita di Licio Nencetti, medaglia d’oro al valor militare, figura simbolo della Resistenza aretina. Celebrazioni diffuse sul territorio, da Lucignano a Foiano della Chiana fino ad Arezzo, con il coinvolgimento delle istituzioni, dell’Anpi e soprattutto delle scuole, protagoniste di un percorso di memoria rivolto alle nuove generazioni. Il programma della giornata ha preso il via con la deposizione di fiori ai cippi commemorativi tra Carda, Talla, Foiano e il cimitero di Lucignano. In Piazza del Tribunale a Lucignano,... 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati “Sono Licio, eccomi qua”, Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascitaArezo, 26 marzo 2026 – “Sono Licio, eccomi qua”, Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascita. Folla all’inaugurazione della mostra per il centenario di Licio Nencetti a FoianoArezzo, 30 marzo 2026 – Grande partecipazione e forte coinvolgimento emotivo per l’inaugurazione della mostra “SONO LICIO, ECCOMI QUA”, allestita... Una raccolta di contenuti su Centenario del lucignanese Licio... Discussioni sull' argomento Centenario del lucignanese Licio Nencetti: istituzioni, scuole e territorio unite nel ricordo del giovane partigiano; Folla all’inaugurazione della mostra per il centenario di Licio Nencetti a Foiano; Mamma, era necessario, Foiano della Chiana celebra Licio Nencetti: mostra, memoria e futuro nel centenario della nascita; Sono Licio, eccomi qua, Foiano celebra il partigiano Nencetti a 100 anni dalla nascita. Nel centenario della sua nascita, Garzanti ricorda uno dei più grandi artisti e intellettuali italiani del nostro tempo, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1997: Dario Fo. - facebook.com facebook Basilicata, Bardi ricorda Rocco Petrone nel centenario della nascita - News x.com