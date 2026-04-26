Una donna molto conosciuta è deceduta a seguito di un alterco con un amico. La lite, che si è verificata in breve tempo, è sfociata in uno scontro fisico. Poco dopo, sono stati chiamati i soccorsi, ma i tentativi di rianimarla sono durati poco. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo dei soccorritori, lasciando dietro di sé un’onda di shock tra chi la conosceva.

Una discussione degenerata in pochi istanti, poi l’urto, la corsa contro il tempo e infine il silenzio. A Londra si è chiusa nel modo più tragico la vicenda di Klaudia Zakrzewska, influencer di 32 anni conosciuta online come Klaudiaglam, morta dopo giorni di ricovero in condizioni disperate. La sua storia si è trasformata da fatto di cronaca a caso giudiziario pesantissimo, segnando una svolta nelle indagini e aprendo uno scenario che va oltre una semplice lite tra due persone. Il punto di rottura è arrivato nelle scorse ore, quando è stato confermato il decesso della giovane. Un passaggio che cambia tutto, perché l’episodio non è più classificabile come tentato omicidio ma assume contorni ben più gravi.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Famosissima, è morta dopo la lite con l’amico!

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