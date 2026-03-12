Adriano Gneo morto a Roma sarebbe caduto dalla terrazza dopo una lite con Pierpaolo Russo | arrestato l' amico

Adriano Gneo è morto a Roma dopo essere caduto dalla terrazza, in seguito a un alterco con Pierpaolo Russo, che è stato arrestato e si trova ora agli arresti domiciliari. La vicenda risale a luglio 2025 e coinvolge direttamente i due uomini, con Russo accusato di aver causato la caduta dell’amico durante una lite. La procura ha avviato le indagini sulla morte di Gneo.

Il caso di Adriano Gneo, il 48enne morto a luglio 2025 a Roma cadendo da una terrazza, sarebbe stato risolto. La polizia ha arrestato l’amico della vittima, Pierpaolo Russo, accusato di morte come conseguenza di altro reato. I due, poco prima del volo mortale, avevano avuto una violenta lite. L’arresto di Pierpaolo Russo per la morte di Gneo Adriano Gneo era stato trovato senza vita nel tardo pomeriggio di martedì 2 luglio 2025. Il corpo era stato rinvenuto sotto casa in via Pietro Cardella 18, nel quartiere di Grotte Celoni, alla periferia est di Roma. L’uomo era precipitato dalla terrazza condominiale dell’edificio in cui viveva con i genitori. 🔗 Leggi su Virgilio.it

