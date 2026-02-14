Viterbo ultrà della Lazio ucciso a coltellate dopo la lite con un amico

Giovanni Bernabucci, noto come 'la Iena' e tifoso della Lazio, è stato ucciso a Viterbo dopo una lite con un amico. L’episodio si è verificato tra le 15 e le 25 coltellate al volto e al corpo, che hanno causato la sua morte. Ernesti, considerato un suo amico di lunga data, si è trovato coinvolto in questa drammatica vicenda. Un dettaglio che rende ancora più dolorosa la scena: i colpi sono stati inferti in un’area pubblica, davanti a diversi testimoni.

AGI - Tra le 15 e le 25 coltellate al corpo e al volto: è morto così  Giovanni Bernabucci,  52 anni, detto ' la Iena ',  ultrà della Lazio,  ucciso  nella tarda serata di ieri a  Viterbo  per mano di quello che era considerato un suo grande amico:  Davide Ernesti. I due erano anche  vicini di casa  e  colleghi di lavoro. Prima la lite poi l'omicidio . Secondo quanto ricostruito dai  poliziotti  della  Squadra mobile di Viterbo  e dai colleghi della  Digos della Questura di Roma, coordinati dal  procuratore di Viterbo Mario Palazzi, i due avrebbero cominciato a  discutere  per un  banale motivo  legato probabilmente al  lavoro, e poi la  lite  sarebbe sfociata in  tragedia. 🔗 Leggi su Agi.it

