Viterbo ultrà della Lazio ucciso a coltellate dopo la lite con un amico

Giovanni Bernabucci, noto come 'la Iena' e tifoso della Lazio, è stato ucciso a Viterbo dopo una lite con un amico. L’episodio si è verificato tra le 15 e le 25 coltellate al volto e al corpo, che hanno causato la sua morte. Ernesti, considerato un suo amico di lunga data, si è trovato coinvolto in questa drammatica vicenda. Un dettaglio che rende ancora più dolorosa la scena: i colpi sono stati inferti in un’area pubblica, davanti a diversi testimoni.

