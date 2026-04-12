Oriana Fallaci e la NASA | l’anima umana dietro la corsa allo spazio

Nel 1964, una giornalista italiana si recò a Cape Kennedy e poi a Houston per seguire da vicino la corsa allo spazio. Durante le sue visite, ha incontrato i protagonisti delle missioni spaziali e ha raccolto materiali sulla preparazione e lo svolgimento delle attività legate ai voli nello spazio. La sua presenza ha rappresentato un punto di osservazione diretta su un momento storico delle esplorazioni spaziali.

Nel 1964, la giornalista Oriana si recò a Cape Kennedy e successivamente a Houston per documentare la corsa allo spazio attraverso un confronto diretto con i protagonisti della missione spaziale. La sua esperienza sul campo, caratterizzata dall’incontro con fisici, medici, tecnici della NASA e astronauti, ha dato vita a un corpus di testimonianze che esplora l’intersezione tra l’incredibile sfida tecnologica e la dimensione umana di chi la affronta. Il trittico letterario sulla conquista del cosmo. La produzione scritta derivante da quel viaggio si articola in tre volumi distinti che formano un insieme unico nella cronaca giornalistica del secolo scorso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Oriana Fallaci e la NASA: l’anima umana dietro la corsa allo spazio Leggi anche: Piazza intitolata a Oriana Fallaci: "Ha saputo vedere lontano" Leggi anche: Margherita Sarfatti, Oriana Fallaci e le altre: la carica delle 650 donne che hanno fatto l’Italia nell’enciclopedia Treccani