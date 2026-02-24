Assisi Elisa Benvenuto dal 27 febbraio 2026 online con Il mio canto libero

Elisa Benvenuto ha pubblicato il suo nuovo singolo, “Il mio canto libero”, che sarà disponibile dal 27 febbraio 2026 su tutte le piattaforme di streaming. La cantante ha scelto di lanciare il brano in modo digitale, puntando a raggiungere un pubblico più vasto. La canzone racconta la voglia di libertà e di espressione personale, temi molto sentiti dall’artista. La pubblicazione del singolo ha già generato entusiasmo tra i fan.

Dal 27 febbraio 2026 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming "Il mio canto libero", il nuovo singolo di Elisa Benvenuto. A soli 16 anni, la giovanissima artista assisana Elisa Benvenuto si misura con un monumento della musica italiana: "Il mio canto libero" di Lucio Battisti e Mogol. Il brano, in uscita il 27 febbraio su etichetta AlyStudio (distribuzione Believe), approda sugli store digitali in concomitanza con la serata dedicata alle cover del Festival di Sanremo. La reinterpretazione, prodotta artisticamente da Daniele Piovani e Alioscia Arioli presso l'AlyStudio di Milano, punta su un arrangiamento minimalista per soli archi e pianoforte, volto a esaltare la vocalità cristallina di Elisa.