Pagelle Canzonissima 18 aprile | Gassmann rovina Vasco ma ha vinto con ‘Un senso’ Moro e Leali urlano

Nella puntata di Canzonissima trasmessa sabato 18 aprile, si sono esibiti diversi artisti noti, con momenti di tensione e sorprese. Tra le esibizioni, un cantante ha interpretato una canzone di Vasco Rossi, ma l’esecuzione è stata giudicata meno convincente. Un altro artista ha vinto la serata con il brano “Un senso”, mentre due cantanti hanno alzato la voce durante le loro performance. La serata ha visto anche il ritorno di alcuni classici sul palco.

Roma, 18 aprile 2026 - Diversi classiconi sul palco nella puntata di Canzonissima di sabato 18 aprile. Tema della serata è stato ‘La canzone che avrei voluto scrivere’. La finale di Canzonissima andrà in onda sabato prossimo, ovvero il 25 aprile. Le pagelle. Chi ha vinto. Le pagelle. Malika Ayane - ‘Nel blu dipinto di blu’: voto Rigenerator. Nel senso che tutto ciò che Malika tocca approda a una nuova vita. Compresa questa canzone che è diventata talmente un classico della musica internazionale da rischiare di svuotarsi di significato e vita. Ecco, lei gliene ridà di nuovi. Michele Bravi - ‘I migliori anni della nostra vita’: voto Padre Michele.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pagelle Canzonissima 18 aprile: Gassmann rovina Vasco, ma ha vinto con ‘Un senso’. Moro e Leali urlano Notizie correlate Pagelle Canzonissima 11 aprile: Moro e i Jalisse urlano, Arisa incanta, Malika Ayane accarezza. Ha vinto ‘La notte’Roma, 11 aprile 2026 – ‘Canzonissima’ entra nel vivo: mancano poche puntate alla conclusione di questa prima stagione del programma musicale condotto... Canzonissima, Vittorio Grigolo con ‘Caruso’ ha vinto la terza puntata: le pagelle del 4 aprile. Elettra Lamborghini insegna twerkingRoma, 4 aprile 2026 – Chi ha vinto la terza puntata di Canzonissima? Quella del programma condotto da Milly Carlucci ogni sabato in Prima serata su... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Canzonissima 2026, le pagelle della quinta puntata (18 aprile); Canzonissima, pagelle quinta puntata: Elettra Lamborghini sabotata (4), Jalisse inguaribili romantici (8), Arisa commuove (6); Canzonissima 2026 quinta puntata: le pagelle del 18 aprile; Pagelle Canzonissima 18 aprile: Gassmann rovina Vasco, ma ha vinto con ‘Un senso’. Moro e Leali urlano. Pagelle Canzonissima 18 aprile: Gassmann rovina Vasco, ma ha vinto con ‘Un senso’. Moro e Leali urlanoIl tema della puntata per i dodici artisti sul palco è stato ‘La canzone che avrei voluto scrivere’, sabato prossimo la finale ... quotidiano.net Canzonissima, anticipazioni del 18 aprile: cantanti e ospiti della quinta puntataQuinta puntata di Canzonissima: ospiti, scaletta completa e tutte le esibizioni previste nello show condotto da Milly Carlucci ... dilei.it Iniziata la quinta puntata di Canzonissima: le pagelle in diretta - facebook.com facebook La quarta puntata di Canzonissima 2026 porta sul palco di Rai 1 la serata "La rivincita di Sanremo": dodici artisti alle prese con canzoni che al Festival non hanno vinto, ma che nel tempo sono diventate parte della memoria collettiva della musica x.com