Cesc Fabregas ha commentato le recenti partite disputate contro l’Inter, affermando che si sono trattate di due buone prestazioni sportive. Il giocatore ha espresso soddisfazione per l’impegno mostrato in campo, nonostante i risultati non siano stati favorevoli. La sua analisi si concentra sulla qualità delle prestazioni, senza riferimenti a fattori esterni o motivazioni personali.

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© Internews24.com - Fabregas torna sulla sconfitta con l’Inter: «Sono state due buone prestazioni»

Fabregas soddisfatto, 2 anni fa contro l'Inter sarebbe potuta essere solo un'amichevole | DAZN

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