Juventus Women Canzi suona la carica | Abbiamo grande voglia di rivalsa le ultime due prestazioni non sono state alla nostra altezza

Il tecnico delle Juventus Women ha espresso la sua determinazione in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, sottolineando la volontà di migliorare le ultime prestazioni e di affrontare la partita con più energia. La squadra si prepara a scendere in campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, dopo due prove che non sono state considerate all’altezza delle aspettative.

Juventus Women, mister Canzi suona la carica in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia. Vediamo che cosa ha detto l’allenatore. Massimiliano Canzi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della semifinale di ritorno di Coppa Italia della Juventus Women contro la Fiorentina.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! LA SEMIFINALE DI RITORNO «Arriviamo a questa partita con una grande voglia di rivalsa e con la consapevolezza di voler superare le ultime due prestazioni, che non sono state alla nostra altezza. Domani abbiamo una grandissima opportunità per raggiungere uno degli obiettivi stagionali che ci siamo prefissati fin dall’inizio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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