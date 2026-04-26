Cesc Fabregas ha commentato i cambiamenti nel panorama calcistico negli ultimi due anni, sottolineando come il suo team abbia passato da competere con squadre di livello inferiore a confrontarsi con club di grande spessore. Ha ricordato che venti mesi fa la squadra affrontava avversari come il Cittadella, mentre ora si trova a sfidare una Juventus che ha recentemente acquisito un giocatore come Boga. Fabregas ha anche evidenziato la ridotta numerosità della rosa della sua squadra.

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© Juventusnews24.com - Fabregas: «20 mesi fa competevamo col Cittadella, ora con la Juve che ha preso Boga. Noi siamo pochi»

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Prima pagina Tuttosport: “La Juve fa i botti. Poker a Parma. Preso Boga, arriva Holm”Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026.

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Fabregas parla così della Juve Le sue parole - facebook.com facebook

#Fabregas: “ #Juve, #ASRoma e #Napoli han fatto mercato a gennaio prendendo Boga, Malen e Alisson. Noi siamo pochi e stiamo facendo un buon percorso, ma non bisogna dimenticare che veniamo dalla B e 20 mesi fa sfidavamo il Cittadella. Oggi siamo a x.com