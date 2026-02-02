Prima pagina Tuttosport | La Juve fa i botti Poker a Parma Preso Boga arriva Holm

La Juventus ha battuto il Parma con un netto 4-0. I bianconeri hanno dominato la partita, segnando subito e controllando il gioco fino alla fine. Boga è stato preso e Holm arriva in prestito. La formazione di Allegri si prepara ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo.

Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, lunedì 2 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del 4-1 con cui la Juventus di Luciano Spalletti è passata in casa del Parma. Doppietta di Gleison Bremer, una rete di Weston McKennie e una di Jonathan David nel poker dei bianconeri contro i gialloblu di Carlos Cuesta. Sul mercato: preso Jérémie Boga, in arrivo Emil Holm. Blitz (andato male) in attacco per Mauro Icardi.

