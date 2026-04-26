Fabio Di Giannantonio critica Ducati per i cambiamenti voluti da Marc Marquez

Fabio Di Giannantonio ha espresso il suo disappunto riguardo ai recenti cambiamenti apportati da Ducati, che sarebbero stati influenzati dalle richieste di Marc Marquez. La discussione riguardante le modifiche tecniche e strategiche della squadra è diventata un tema centrale nel mondo delle corse motociclistiche, sollevando interrogativi sulle scelte fatte e sulle motivazioni dietro di esse. La situazione attuale della squadra è al centro di attenzione tra appassionati e addetti ai lavori.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Fabio Di Giannantonio, corridore del team VR46, ha espresso la sua opinione sul percorso di sviluppo intrapreso dalla Ducati, evidenziando come l’introduzione di modifiche per adattare la moto alle esigenze di Marc Marquez possa aver intaccato le sue performance. Dopo un dominio incontrastato nel 2025, Marquez ha faticato a trovare il suo ritmo all’inizio del 2026, mentre Ducati sembra aver perso il passo rispetto ai rivali, soprattutto Aprilia. Nel 2025, Marquez ha conquistato il titolo con un vantaggio schiacciante, chiudendo la stagione con cinque gare di anticipo.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Fabio Di Giannantonio critica Ducati per i cambiamenti voluti da Marc Marquez. Notizie correlate Leggi anche: Fabio Di Giannantonio punta a vantaggi da Marquez nella sua conferma con Ducati. MotoGP, Fabio Di Giannantonio festeggia: “Un grande podio dopo uno splendido duello con Marc Marquez”Fabio Di Giannantonio è raggiante dopo aver chiuso al terzo posto il Gran Premio del Brasile, secondo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Fabio Di Giannantonio: Il piano di sviluppo si è leggermente spostato a favore di Marc.; MotoGP, Di Giannantonio: Onore essere corteggiato. Ducati va in direzione Marquez; [VIDEO] Il folle salvataggio di Toprak Razgatlioglu su di una Jerez bagnata è la risposta migliore a chi lo critica; Fabio Di Giannantonio in prima linea a Jerez: Dobbiamo assolutamente lottare con Marc Márquez. Fabio Di Giannantonio critica Ducati per i cambiamenti voluti da Marc Marquez.Fabio Di Giannantonio, corridore del team VR46, ha espresso la sua opinione sul percorso di sviluppo intrapreso dalla Ducati, evidenziando come l’introduzione di modifiche per adattare la moto alle es ... napolipiu.com MotoGP, Fabio Di Giannantonio: Potevo fare qualcosa di più, sono stato un polloUn buon terzo posto per Fabio Di Giannantonio. Il pilota del Team Pertamina Enduro VR46 ha terminato sul gradino più basso del podio la gara lunga del GP ... oasport.it #MotoGP Alex Marquez su Ducati Team Gresini ha vinto il GP di Spagna sul circuito di Jerez de La Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo, e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin. # - facebook.com facebook #MotoGP Alex Marquez su Ducati Team Gresini ha vinto il GP di Spagna sul circuito di Jerez de La Frontera. Lo spagnolo ha preceduto l'Aprilia di Marco Bezzecchi, secondo, e la Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio. Quarta l'altra Aprilia di Jorge Martin. # x.com